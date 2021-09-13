13 Сентября 2021
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Экономика В России
Коллаж, цифровой рубль (2020) | Фото: Накануне.RU

Цифровой рубль планируют сделать третьей формой денег в России до 2030 года

Цифровой рубль станет третьей формой денег в России до 2030 года. Об этом говорится в представленной Минфином "Стратегии развития финансового рынка до 2030 года".

В документе отмечается, что введение цифрового рубля поспособствует развитию платежной инфраструктуры и снизит стоимость различных услуг для граждан и бизнеса. Кроме того, цифровой рубль посодействует увеличению конкуренции и распространению новых инновационных финансовых инструментов.

Как сообщалось, Центробанк хочет создать новую форму национальной валюты – "цифровой рубль", по задумке он объединит преимущества наличных и безналичных денег.

12 банков России, среди которых Сбербанк и ВТБ, в январе 2022 года начнут тестировать цифровой рубль. По итогам тестирования создадут план внедрения цифрового рубля в финансовую систему страны. Завершить создание прототипа платформы планируется в декабре.

Ранее сообщалось, что получать зарплату в цифровых рублях готовы только 11% россиян. 41% опрошенных категорически против получения зарплаты в новой форме валюты.

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Теги: цифровой рубль, минфин



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