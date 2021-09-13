В Нижневартовске созданы пять резервных источников электроснабжения

Члены Общественного совета города Нижневартовска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства оценили подготовку муниципалитета к предстоящей зиме. Кроме того, обсудили тему дальнейшего сотрудничества, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"По Нижневартовску замена ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения составляет 7,03 км. На объектах коммунального комплекса размещены пять резервных источников электроснабжения, которые находятся в исправном состоянии и готовы к работе. Объём неснижаемых запасов топлива и аварийно-технического резерва материалов и оборудования на предприятиях и в муниципальном образовании сформирован в полном объеме. Запас топлива составляет 85,9 т нефти", - сообщил начальник отдела инженерного обеспечения и ресурсоснабжения департамента ЖКХ администрации города Роман Карпов.

По словам заместителя главы города, директора департамента ЖКХ администрации Нижневартовска Сергея Серикова, готовность муниципального образования к пуску тепла составляет 100%. Запуск отопления уже производится в социальных учреждениях. Кроме того, по поручению губернатора Югры Натальи Комаровой впервые на территории муниципалитета проверена готовность к зиме садово-огороднических товариществ, которые подключены к электроснабжению. Акты готовности к осенне-зимнему периоду выданы 152 СОНТам.

"На каждом этапе работ присутствуют представители Общественного совета. Также они участвуют в приёмке работ и ставят свои подписи в документах, подтверждающих выполненные мероприятия", - отметил председатель Общественного совета города Нижневартовска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Александр Торжинский.

Присутствующий на заседании председатель общественного совета при Департаменте жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры Александр Тарасенко предложил представителям Нижневартовска более тесное сотрудничество для защиты интересов собственников жилья. Кроме того, он также обратил внимание на необходимость тщательно контролировать подрядчиков, занятых на мероприятиях Фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Александр Тарасенко подчеркнул, важно оперативно закончить те работы, которые могут повлиять на начало отопительного сезона.