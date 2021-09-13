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Экономика Тюменская область
(2004) |

Уральский полпред заложил в Тюменской области племенной репродуктор индейки, строительство которого обойдётся в 5 миллиардов

Уральский полпред Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор и представитель компании "Дамате" Наум Бабаев в Исетском районе заложили первый камень крупнейшего в России репродуктора индейки. Запуск предприятия позволит снизить зависимость индейководческой отрасли от импортного яйца и увеличит его качество за счёт более удобной логистики, сообщили Накануне.RU в полпредстве.

Группа компаний "Дамате", ведущий производитель индейки в стране, приступила к строительству крупнейшего в России племенного репродуктора индейки второго порядка мощностью 12 млн яиц в год в Исетском районе Тюменской области. Инвестиции в проект составят 5,2 млрд руб., финансовым партнёром выступает АО "Россельхозбанк". Запуск репродуктора позволит значительно снизить зависимость птицеводства от импорта генетического материала и увеличить показатели качества яйца благодаря меньшему сроку хранения и оптимизации логистики: яйцо будут возить на более короткие дистанции.

Племенной репродуктор второго порядка – предприятие, куда завезут родительское стадо индейки численностью 138 тыс. голов для получения яйца высокопродуктивных кроссов. Все произведенное инкубационное яйцо будет поставляться на комплекс "Дамате" по производству индейки в Пензенской области. Объект включает в себя 10 птицеводческих площадок: пять для ремонтного молодняка и пять – для родительского.

Первая очередь проекта будет запущена в 2022 г., в полном объеме работы будут завершены в 2023 г., выход на проектную мощность запланирован на 2025 г. Реализация проекта позволит создать в регионе порядка 200 рабочих мест.

"Строительство племенного репродуктора индейки в Исетском районе Тюменской области – результат эффективного взаимодействия между властью и бизнесом. Пример того, как регион должен выстраивать отношения с предпринимателями и инвесторами. Это очень важный и перспективный проект. Он станет новым этапом в развитии сельскохозяйственного комплекса региона", - сказал Владимир Якушев.

Он уточнил, что Тюменская область относится к четырём регионам УрФО, где речь идёт о традиционном сельском хозяйстве. Исключения здесь – уральские автономии, где в силу климата больше развито рыболовство.

"Агропромышленный комплекс – серьёзная отрасль экономики, 30% населения Тюменской области живёт в сельскохозяйственной отрасли. Хотел бы обратить внимание на то, что в регионе есть преемственность: в 2001 г. после того, как Сергей Собянин стал губернатором области, в ней начал развиваться агропромышленный комплекс. То, что представлял тюменский агропром, было тяжёлой ситуацией. Затем – перехват с моей стороны, ни одну программу мы не остановили. Появилось много технологических производств, потом – компания "Дамате". Теперь Александр Моор продолжает развивать в регионе АПК", - сказал Якушев.

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Теги: Владимир Якушев, Александр Моор, Наум бабаев, Дамате, индейка



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