Россиян не было в автобусе, попавшем в ДТП в Турции

Россиян в автобусе, попавшем в ДТП на юго-западе Турции, по предварительным данным, не было, сообщает РИА Новости.

Как заявили в дорожной полиции провинции Мугла, все туристы – граждане Украины. При этом точных данных по пострадавшим пока нет. Всех пассажиров (даже тех, кто не получил ранения) отправили в больницу.

В генконсульстве РФ в Анталье сообщили, что среди пострадавших туристов нет российских граждан.

Напомним, автобус с туристами попал в ДТП на юго-западе Турции. Предварительно, у водителя случился сердечный приступ, мужчина скончался.

Местные СМИ пишут, что в автобусе находился 41 турист из России и Украины. Сообщается о 30 пострадавших.

Также появлялась информация, что автобус выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус, перевозивший школьников.