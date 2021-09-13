13 Сентября 2021
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лесной пожар (2021) | Фото: t.me/kushtay

Правительство хочет, чтобы регионы тушили пожары в первые сутки после их обнаружения

Правительство в 2022 году выделит регионам на борьбу с лесными пожарами 14 млрд руб. В первую очередь средства получат регионы Дальнего Востока и Сибири, хотя сильные пожары в этом году были и на Урале, а вот на Дальнем Востоке проблема была больше с паводками.

Тем не менее, в октябре кабмин утвердит новую методику распределения денег "в области лесных отношений".

Так, планируется, что на выделенные средства численность парашютно-десантных пожарных служб увеличится на 1400 человек, появится 35 новых авиаотделений, в три раза увеличится авиационное и наземное патрулирование лесов.

"Все регионы смогут обеспечить обнаружение пожаров на площади, не превышающей 200 га, и обеспечить их тушение в первые сутки. Это и есть залог будущего успеха", - заявил вице-премьер Юрий Борисов на совещании председателя правительства со своими заместителями.

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Теги: лесные пожары, патрулирование лесов, авиалесоохрана



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