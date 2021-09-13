Житель Екатеринбурга едва не зарезал своего соседа из-за котенка

В Екатеринбурге 36-летнему мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство. Жертвой стал его сосед.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, 9 сентября между уральцем и его 39-летним соседом по коммунальной квартире произошел конфликт из-за того, что обвиняемый пнул котенка, принадлежащего соседу. Мужчины даже подрались, но затем успокоились.

Однако на следующий день противостояние разгорелось с новой силой. На этот раз обидчик котенка, выходя в коридор для "разговора по-мужски" со своим оппонентом, вооружился ножом, которым и причинил своему противнику несколько ранений. Благодаря своевременно оказанной пострадавшему медпомощи его жизнь была спасена.

Уральцу предъявлено обвинение в покушении на убийство. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства инцидента.