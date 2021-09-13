У Екатеринбурга появилась карта развития на ближайшие годы

Администрация уральской столицы опубликовала в свежем выпуске газеты "Вечерний Екатеринбург" карту развития города, отметив в ней объекты инфраструктуры, которые должны появиться в городе уже в ближайшие несколько лет. Среди них - новые ветки общественного транспорта, объекты здравоохранения, образования, спорта и благоустройства, передает корреспондент Накануне.RU.

Особый интерес представляют новые маршруты общественного транспорта, движение по многим из которых должно быть запущено уже к 300-летию города - 2023 году. Стало, например, известно, где пройдет "наземное метро". Глава города Алексей Орлов называет его "транспортом будущего". Соглашение о строительстве подписано мэрией и СвЖД, которые запустят по городу электропоезд "Ласточка", что обеспечит пассажиров высоким уровнем комфорта. Документ предусматривает сотрудничество до 2030 года. Маршрут "Юго-Западный железнодорожный обход" сможет объединить с центром микрорайоны Солнечный, Академический, Широкая речка, ВИЗ-Правобережный, Новокольцовский район, а также приближенные города уральской столицы: Верхняя Пышма, Среднеуральский, Сысерть и Березовский.

"Во время командировки в Москву я обсудил с главой РЖД Олегом Белозеровым проект наземного метро, которое свяжет отдалённые районы с центром. Идею полностью поддержали. Костяком проекта, представленного на "Иннопроме-2021", станут уже существующие железнодорожные линии. Это будет закольцованное вокруг Екатеринбурга движение с радиальными ветками до ближайших станций пересадок", - заявил градоначальник.

Стала также известна схема маршрута новой трамвайной ветки в Академический, первую шпалу которой заложили еще в июле. Строительство линии пройдет в два этапа и завершится к 300-летнему юбилею Екатеринбурга. В ходе первого этапа трамвай пустят по ул. Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной до трамвайного кольца на ул. Волгоградской около городской больницы №40. Второй этап предусматривает продление ветки до ул. Татищева. Однако недавно стало известно, что проект межевания территории требует общественных обсуждений, поскольку в ранее утвержденную документацию по планировке территории были внесены изменения. Согласно им, в границы проектирования должны быть включены участки улиц Зоологическая и Академика Бардина. Обсуждения пройдут с 7 сентября по 12 октября.

Не забывают в столице Урала и про автолюбителей. За несколько лет станут доступны развязка ЕКАД и у "Калины", а также скоростная дорога "Москва-Казань-Екатеринбург", которая по поручению президента РФ Владимира Путина должна быть готова к 2024 году. Проект софинансируется из Фонда национального благосостояния, строительство потребует почти 500 млрд руб. А трассу М-12 протянут до Челябинска и Тюмени.

Общий список объектов дорожного строительства и реконструкции на ближайшие годы:

Завершение ЕКАД;

Реконструкция ЕКАД возле Кольцово;

Реконструкция развязки у "Калины";

Трамвайная линия Екатеринбург — Верхняя Пышма;

Трамвай в Новокольцовский (по Щербакова, Лыжников, Варшавской, Новокольцовской и Александровскому бульвару);

Трамвай в Солнечный;

Трамвай в Академический;

Наземное метро;

Скоростная автострада "Москва — Казань — Екатеринбург";

Реконструкция Челябинского и Тюменского трактов.

Для удобства горожан в ближайшее время также будут реконструированы зоны отдыха. В планах у мэрии:

Набережная Исети;

Реконструкция Исторического сквера;

Новый парк на месте аллеи Дворца спорта;

Реконструкция прибрежной местности оз. Шарташ;

Рекультивация озера Здохня;

Реконструкция парка имени 50-летия ВЛКСМ.

Помимо этого также запланирована реконструкция ЦПКиО, у которого не так давно сменилось руководство. Новый директор парка культуры и отдыха им. Маяковского Павел Зубакин рассказал, что планируется изменить в общественном пространстве за шесть лет на сумму в почти 2 млрд рублей.

И выразил благосклонность к проектам РЖД, которые договорились с мэрией о переводе части территории парка в категорию ЦС-2, подразумевающую землю под объекты высшего образования. Как уверяют в руководстве ЦПКиО, реализация проекта РЖД не затронет особо-охраняемую природную территорию.

Отмечены на карте развития города и объекты спорта, каждый из которых по завершении строительства, реконструкции и проведения массовых спортивных мероприятий перейдет в пользование жителей. Среди них:

Спортивный футбольный центр Уральской футбольной академии (стадион "Уралмаш");

Академия волейбола имени Н. Карполя (угол Готвальда — Машинистов);

Дворец дзюдо (проспект Академика Сахарова);

Ледовая "УГМК-арена" (рядом с цирком);

Центр художественной гимнастики в микрорайоне Солнечный.

Дворец водных видов спорта.

Если говорить только о стоимости объектов Универсиады-2023, то она составит порядка 37 млрд руб. А на прошлой неделе организаторы заявили, что рамках проведения состязаний в Екатеринбурге появится "Парк Игр", который расположится на территории Исторического сквера.

Помимо спортивных объектов, после проведения Универсиады студентам отдадут и общежития, и новый кампус УрФУ, расположенный вблизи здания "Екатеринбург-ЭКСПО". В планах также строительство нового кампуса УрГМУ в Академическом. Более того, с 2021 по 2024 по всему городу, в том числе и в отдаленных районах, появится девять школ и 10 дошкольных учреждений.

Среди объектов здравоохранения на карте отмечены: Инновационный онкоцентр, а также НИИ ОММ и поликлиника, которые расположатся в Академическом районе. Согласно соглашению, подписанному губернатором Евгением Куйвашевым с девелопером района — группой компаний "Кортрос", объемы сдачи жилья в микрорайоне Академический достигнут 500 тыс. кв. м в год, поэтому понадобятся и новые учреждения здравоохранения.

"Да, не все у нас получается так быстро, как хотелось бы. Проблем на этом пути очень много. Однако благодаря поддержке президента, губернатора и депутатов — справимся! — заявил Алексей Орлов. — Город получает все больше федеральных и региональных ассигнований. Ему доверяют проведение крупных международных мероприятий, каждое из которых — это новые возможности для развития. Нынешний курс страны ведет к росту экономики и развитию столицы Урала. И все наши усилия — для того, чтобы сделать лучше жизнь каждого екатеринбуржца. Чтобы все мы, наши дети и внуки жили в красивом и уютном городе. Городе, которым гордимся!"