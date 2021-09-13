Зеленский считает, что Россия хотела, но не смогла захватить всю Украину

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его страна не зависит от США в той степени, в которой зависел Афганистан до взятия талибами* (*террористическая организация, запрещена в РФ).

В интервью телеканалу CNN Зеленский заявил, что сравнивать Украину с Афганистаном некорректно. Ведущий спросил, не боится ли Украина "остаться одной", если США также решат отказаться от поддержки действующих властей, как они сделали это в Кабуле.

"В 2014 году, когда Россия оккупировала Крым, а на востоке Украины начались военные действия, с нами рядом никто не воевал, у нас не было никакой техники, кроме той, которая была у нас и наших военных. Но была волна добровольцев, появились добробаты - усилиями людей, объединенных желанием защитить свое государство. Никого другого не было. Но не только за четыре дня, но и за семь лет Россия не захватила Украину. Российская Федерация - это не армия движения "Талибан"*. Это одна из самых сильных армий в мире. Поэтому я считаю, что мы отстояли свое государство, мы максимально независимы от какой-то другой страны", - заявил президент Украины.

При этом Зеленский надеется, что США свое влияние на Украине усилят: "То, что мы среди первых стран, с которыми встречался президент Байден, означает, что мы являемся приоритетной страной, и мы благодарны за это. Это сильный сигнал. Но по этому сигналу мы ждем действий".