13 Сентября 2021
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Политика За рубежом
судан, база вмф рф, хартум, порт-судан (2021) | Фото: mk.ru

Судан просит у России экономическую помощь за создание пункта ВМФ

Правительство Судана решило изменить условия соглашения с Россией о создании пункта российского ВМФ на берегу Красного моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в суданском военном ведомстве.

По его данным, суданская сторона рассчитывает на экономическую помощь в течение первых пяти лет использования базы. Взамен власти республики готовы продлить срок ее аренды до 25 лет.

Источник отметил, что Россия пока не ответила на это предложение.

Договор о морской базе на Красном море был подписан в 2020 году. По его условиям, африканская республика предоставит территорию для пункта ВМФ России, на которой можно будет разместить не более четырех кораблей, в том числе с ядерной энергетической установкой.

Ранее начальник Генштаба Судана Мухаммед Усман аль-Хусейн заявил, что соглашение с Россией о создании пункта российского ВМФ пересматривается суданской стороной. По его словам, Судан при пересмотре договора намерен добиться для себя выгоды. В Кремле сообщили, что "будут разбираться" с решением Судана по российской базе.

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Теги: судан, база вмф, россия



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