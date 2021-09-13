Судан просит у России экономическую помощь за создание пункта ВМФ

Правительство Судана решило изменить условия соглашения с Россией о создании пункта российского ВМФ на берегу Красного моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в суданском военном ведомстве.

По его данным, суданская сторона рассчитывает на экономическую помощь в течение первых пяти лет использования базы. Взамен власти республики готовы продлить срок ее аренды до 25 лет.

Источник отметил, что Россия пока не ответила на это предложение.

Договор о морской базе на Красном море был подписан в 2020 году. По его условиям, африканская республика предоставит территорию для пункта ВМФ России, на которой можно будет разместить не более четырех кораблей, в том числе с ядерной энергетической установкой.

Ранее начальник Генштаба Судана Мухаммед Усман аль-Хусейн заявил, что соглашение с Россией о создании пункта российского ВМФ пересматривается суданской стороной. По его словам, Судан при пересмотре договора намерен добиться для себя выгоды. В Кремле сообщили, что "будут разбираться" с решением Судана по российской базе.