Константин Бабкин: Экономическая политика противоречит новой Стратегии национальной безопасности РФ

27 сентября в Торгово-промышленной палате на заседании Совета по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России состоится обсуждение новой Стратегии национальной безопасности.

Председатель Совета Константин Бабкин отмечает в своем блоге, что в некоторых положениях документ является поворотным. Например, до недавнего времени убыль населения вполне официально предполагалось восполнять за счёт стимулирования иммиграции, теперь же "обязательно" надо повышать рождаемость.

В сфере экономической безопасности обозначено, что необходима "опора на внутренний потенциал страны, самостоятельное решение стоящих перед Россией задач при сохранении открытости для взаимовыгодного сотрудничества с другими странами", а также "обеспечение устойчивого развития реального сектора экономики, создание высокотехнологичных производств, новых отраслей экономики, рынков товаров и услуг на основе перспективных высоких технологий".

Важнейшей задачей признается "увеличение реальных доходов населения, сокращение числа малообеспеченных граждан, снижение уровня неравенства граждан в зависимости от их доходов".

Декларируется также ряд положений в сфере денежно-кредитной политики, науки, образования и многого другого. Однако, как отмечает Константин Бабкин, пока это ничем не обеспечено.

"Стратегия не лишена внутренних противоречий. Декларируется цель строительства современной, сильной и самодостаточной экономики, руководство Центробанка странным образом освобождается от этой задачи. Налицо и противоречия с проводимой правительством политикой. Опираясь на слова, написанные в стратегии, мы должны требовать радикальной смены налоговой, внешнеторговой политики, политики в области науки и образования. В этом и состоит польза этого документа: он показывает, что либеральная доктрина, которой руководствуются экономические власти, противоречит целям развития страны", – полагает Константин Бабкин.

По его словам, Совету ТПП предстоит обсудить, как, опираясь на существующую редакцию Стратегии, развивать промышленную и в целом экономическую политику.