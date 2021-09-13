Путин наградил коллектив УВЗ новым почетным знаком "За успехи в труде"

Президент России Владимир Путин наградил коллектив "Уралвагонзавода" почетным знаком РФ "За успехи в труде".

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, сегодня, 13 сентября, Путин подписал соответствующий указ.

"За большой вклад в создание новой специальной техники, укрепление обороноспособности страны и высокие показатели в производственной деятельности наградить почетным знаком Российской Федерации "За успехи в труде" коллектив акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского", Свердловская область", - говорится в тексте документа.

Стоит отметить, что указ "Об учреждении почетного знака РФ "За успехи в труде" президент подписал также сегодня.

Напомним, недавно УВЗ представил свою новую разработку - крытый вагон с раздвижными дверями.