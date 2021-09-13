13 Сентября 2021
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Египет, туризм, пляж, отдых, зонт (2016) | Фото: Накануне.RU

В Египте появятся два новых курортных города – на Красном и Средиземном морях

Россияне уже до конца этого года смогут посетить два новых курортных города в Египте – власти этой страны планируют открыть их в течение ближайших нескольких месяцев. Один город будет находиться примерно в 100 км от Каира на Красном море – Аль-Галяля. В этой курортной зоне уже оборудована марина для яхт разного размера. Второй город – Аль-Аламин – будет располагаться недалеко от Александрии, на побережье Средиземного моря, рассказал в интервью "Известиям" министр туризма Египта Халед аль-Анани.

Власти Египта также намерены реформировать логистические схемы между уже популярными курортными Хургадой, Шарм-эль-Шейхом и такими туристическими местами как Марса-эль-Алам, Таба, Нувейба и Сафага: предполагается запустить скоростные трассы, железные дороги и недорогие авиарейсы.  

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Теги: египет, курорт, красное море, средиземное море



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