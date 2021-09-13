В Египте появятся два новых курортных города – на Красном и Средиземном морях

Россияне уже до конца этого года смогут посетить два новых курортных города в Египте – власти этой страны планируют открыть их в течение ближайших нескольких месяцев. Один город будет находиться примерно в 100 км от Каира на Красном море – Аль-Галяля. В этой курортной зоне уже оборудована марина для яхт разного размера. Второй город – Аль-Аламин – будет располагаться недалеко от Александрии, на побережье Средиземного моря, рассказал в интервью "Известиям" министр туризма Египта Халед аль-Анани.