В Турции перевернулся автобус с туристами из России и Украины

На юго-западе Турции автобус с туристами попал в ДТП.

Машина столкнулась с другим автобусом и перевернулся, сообщает агентство Demiroren. Предварительно, у водителя случился сердечный приступ, мужчина скончался.

Местные СМИ пишут, что автобус выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус, перевозивший школьников.

В автобусе находился 41 турист из России и Украины. Они направлялись из Бодрума в Денизли. Сообщается о 30 пострадавших.

Напомним, в апреле в Турции в результате ДТП скончалась одна туристка, 26 пострадали, но у 19 не было серьезных травм. Всего в перевернувшемся автобусе находилось 32 туриста.