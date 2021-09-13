13 Сентября 2021
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Происшествия За рубежом
скорая в Турции (2015) | Фото: РИА &quot;Новости&quot;

В Турции перевернулся автобус с туристами из России и Украины

На юго-западе Турции автобус с туристами попал в ДТП.

Машина столкнулась с другим автобусом и перевернулся, сообщает агентство Demiroren. Предварительно, у водителя случился сердечный приступ, мужчина скончался.

Местные СМИ пишут, что автобус выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус, перевозивший школьников.

В автобусе находился 41 турист из России и Украины. Они направлялись из Бодрума в Денизли. Сообщается о 30 пострадавших.

Напомним, в апреле в Турции в результате ДТП скончалась одна туристка, 26 пострадали, но у 19 не было серьезных травм. Всего в перевернувшемся автобусе находилось 32 туриста.

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Теги: турция, автобус, дтп, туристы



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Развитие сюжета:

Ранее 13.09.2021 12:41 Мск Россиян не было в автобусе, попавшем в ДТП в Турции


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