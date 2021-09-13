Red Wings свяжет Челябинск с Астраханью, Пермью и Минводами

На Южном Урале появится три новых субсидируемых авиарейса – в Астрахань, Пермь и Минеральные воды, сообщили Накануне.RU в министерстве дорог и транспорта Челябинской области.

Приказ руководитель Росавиации Александр Нерадьков подписал 10 сентября. Перевозить пассажиров будет Red Wings.

Напомним, что 16 авиамаршрутов, субсидируемых из федерального и региональных бюджетов, ранее были утверждены на 2021 г. 13 выполняются из аэропорта Челябинск в Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Краснодар, Красноярск, Омск, Казань, Волгоград, Махачкала, Геленджик, Мурманск, Норильск, Сургут, Ханты-Мансийск. Три выполняются из аэропорта Магнитогорск в Сочи, Новосибирск, Екатеринбург.