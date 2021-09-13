Цены на газ в Европе обновили очередной исторический максимум

Только 9 сентября стоимость газа на европейском рынке впервые в истории превысила $700 за 1 тыс. кубометров, при том, что еще в августе тот же объем стоил $600. А сегодня данные лондонской сырьевой биржи ICE свидетельствуют о росте цен до $727 за 1 тыс. кубометров газа, передает РБК.

Еще в начале лета цена газа в Европе едва превышала $300 за 1 тыс. кубометров. Факторов роста несколько: от мирового экономического кризиса до неясных перспектив газотранспортной системы Украины с вводом в строй "Северного потока-2". Так, на аукционе по бронированию дополнительных мощностей транзита газа через Украину на сентябрь была выставлена мощность до 15 млн кубометров в сутки, а "Газпром" выкупил только 4,3% объема (0,65 млн кубометров в сутки).