В скандально известной соликамской колонии назначен новый руководитель

В скандально-известной соликамской исправительной колонии №9 сменилось руководство. Сегодня личному составу учреждения был представлен начальник ИК-9 подполковник внутренней службы Владимир Голуб, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФСИН России по Пермскому краю.

Службу в уголовно-исполнительной системе Владимир Голуб начал в 1985 году. До назначения на новую должность он работал на руководящих должностях пенитенциарной системы края.

Начальник ГУФСИН России по Пермскому краю Юрий Лымарь пожелал новому руководителю успехов в работе на новой должности и выразил уверенность, что коллектив колонии под его руководством на высоком уровне обеспечит законность и правопорядок при решении задач в рамках исполнения наказаний.

Напомним, осенью 2019 г. в исправительной колонии произошла серия ЧП. Сначала в социальных сетях появилось видео из колонии, на котором заключенные насилуют и избивают осужденного. В результате заместитель начальника колонии по оперативной работе был отстранен от работы. По словам изнасилованного заключенного, якобы под покровительством руководства было организовано "унижение" еще как минимум пятерых мужчин. Позже в колонии разгорелся новый скандал - суицидом угрожал заключенный М. 15 октября в колонии нашли повешенным заключенного Ивана Ж.