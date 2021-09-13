Отопительный сезон в Свердловской области обойдется почти в 7 млрд рублей

13 Сентября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

К 100-летию Станислава Лема

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
гари котельная (2007) | Фото: Накануне.ru

Отопительный сезон в Свердловской области обойдется почти в 7 млрд рублей

В нынешнем году на организацию отопительного сезона в Свердловской области выделено 6,95 миллиарда рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Запас угля в регионе на сегодняшний день составляет 43,9 тысяч тонн, мазута - 1,31 тысячи тонн, дров и другого твердого топлива - 62,8 тысячи кубометров. В целом по Свердловской области уже включены 107 котельных. Отапливаются 485,25 тысячи квадратных метров жилья и 166 объектов социальной сферы: 33 школы, 42 детсада, 33 больницы, 42 учреждения культуры, два интерната и 14 прочих учреждений.

В самом северном муниципалитете Среднего Урала, Пелыме, тепло уже запущено полностью.

Напомним, что сегодня отопительный сезон начинается в Нижнем Тагиле. А завтра тепло начнут подключать и в Екатеринбурге.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: отопление, сезон, организация, Свердловская область



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.09.2021 10:25 Мск Отопительный сезон в Нижнем Тагиле начнется раньше, чем в Екатеринбурге
Ранее 09.09.2021 14:52 Мск Отопление в Екатеринбурге будут включать в два этапа
Ранее 08.09.2021 11:23 Мск Отопление в Екатеринбурге начнут включать через неделю


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети