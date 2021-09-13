Отопительный сезон в Свердловской области обойдется почти в 7 млрд рублей

В нынешнем году на организацию отопительного сезона в Свердловской области выделено 6,95 миллиарда рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Запас угля в регионе на сегодняшний день составляет 43,9 тысяч тонн, мазута - 1,31 тысячи тонн, дров и другого твердого топлива - 62,8 тысячи кубометров. В целом по Свердловской области уже включены 107 котельных. Отапливаются 485,25 тысячи квадратных метров жилья и 166 объектов социальной сферы: 33 школы, 42 детсада, 33 больницы, 42 учреждения культуры, два интерната и 14 прочих учреждений.

В самом северном муниципалитете Среднего Урала, Пелыме, тепло уже запущено полностью.

Напомним, что сегодня отопительный сезон начинается в Нижнем Тагиле. А завтра тепло начнут подключать и в Екатеринбурге.