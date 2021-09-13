13 Сентября 2021
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Происшествия Сибирский ФО В России
место крушения самолета L-410 (2021) | Фото: СК России

СК назвал основные версии крушения самолета L-410 в Иркутской области

В качестве основных версий крушения самолета L-410 под Иркутском следствие рассматривает ошибку экипажа и отказ техники.

Ошибка пилотирования могла произойти во время маневрирования на посадке, уточнила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В аэропорту Иркутска произведена выемка полетной документации, образцов топлива, залитых в самолет, а также технических жидкостей. Ведутся допросы лиц, ответственных за организацию и проведение полета, а также эксплуатацию судна.

Крушение L-410 авиакомпании "СиЛА" произошло 12 сентября вечером вблизи села Казачинское в Иркутской области. На борту самолета, летевшего из Иркутска в Казачинское, было 16 человек: 14 пассажиров и два члена экипажа. СКР возбудил уголовное дело. Оба черных ящика обнаружены.

Ранее оперштаб подтвердил гибель четырех человек: это командир воздушного судна, а также трое пассажиров – женщина и двое мужчин.

В больницу были доставлены 12 человек. Четверо — в тяжелом состоянии. Трое пострадавших, в том числе выживший пилот, перевезены санавиацией в Иркутск. 15 сентября в Иркутской области объявлен траур.

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Теги: L-410, крушение самолета, иркутская область



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