Поставщик часов для экипировки "солдата будущего" отправлен под арест

Тверской районный суд Москвы арестовал на два месяца бизнесмена Эдуарда Когтенкова по делу об особо крупном мошенничестве, пишет "Коммерсант".

72-летний полковник в отставке возглавлял ООО "Фабрика специальных часов "Восток-Дизайн". Компания, помимо прочего, занималась поставками для Минобороны наручных часов для комплектов боевой экипировки "Ратник".

Издание сообщает, что, по некоторым данным, при реализации данных контрактов Когтенков вместе с двумя подельниками (они также отправлены под арест) совершил хищение бюджетных средств в особо крупном размере.

В 2015 году российские военные получили первую серийную партию экипировки "Ратник" или, как ее еще называют, "формы будущего". Она объединяет современное стрелковое вооружение, эффективные комплекты защиты, средства разведки и связи – всего около десятка различных подсистем. Помимо своей боевой функциональности, экипировка "Ратник" призвана обеспечить эффективную защиту солдата от различных поражающих факторов на поле боя.