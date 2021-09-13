Путин поручил ЦБ договориться с банками о возвращении гражданам социальных выплат, списанных за долги
Владимир Путин поручил правительству и Банку России законодательно обеспечить защиту социальных выплат (на детей, для безработных и т.д.) от списания за долги (по судебным решениям и по кредитными договорам). Вероятно, соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму уже этой осенью, так как исполнить поручение нужно до 1 февраля 2022 года.
Также до 1 ноября Центробанк должен договориться с банками, чтобы те вернули гражданам списанные за долги социальные выплаты. Соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.