Путин поручил ЦБ договориться с банками о возвращении гражданам социальных выплат, списанных за долги

Владимир Путин поручил правительству и Банку России законодательно обеспечить защиту социальных выплат (на детей, для безработных и т.д.) от списания за долги (по судебным решениям и по кредитными договорам). Вероятно, соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму уже этой осенью, так как исполнить поручение нужно до 1 февраля 2022 года.