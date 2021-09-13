13 Сентября 2021
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Экономика В России
пособие, дети, ребенок, выплаты, деньги, субсидии (2016) | Фото: uvuo.ru

Путин поручил ЦБ договориться с банками о возвращении гражданам социальных выплат, списанных за долги

Владимир Путин поручил правительству и Банку России законодательно обеспечить защиту социальных выплат (на детей, для безработных и т.д.) от списания за долги (по судебным решениям и по кредитными договорам). Вероятно, соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму уже этой осенью, так как исполнить поручение нужно до 1 февраля 2022 года.

Также до 1 ноября Центробанк должен договориться с банками, чтобы те вернули гражданам списанные за долги социальные выплаты. Соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.

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Теги: социальные выплаты, долги, кредиты, россияне



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