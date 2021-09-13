С 1 ноября отделения "Почты России" расширят перечень предоставляемых услуг

Уже к 1 ноября перечень услуг, предоставляемых в отделениях "Почты России", должен расшириться. Такое поручение кабмину компании дал президент России Владимир Путин, следует из перечня, опубликованного на сайте Кремля.

"Правительству РФ совместно с акционерным обществом "Почта России" обеспечить расширение перечня услуг, предоставляемых в отделениях почтовой связи акционерного общества "Почта России", в том числе предусмотреть возможность обеспечения граждан лекарственными препаратами и получения гражданами в электронной форме юридически значимых сообщений, а также государственных и муниципальных услуг", - говорится в сообщении.

В августе широкое обсуждение уже вызвала инициатива правительства, связанная с разрешением "Почте России" торговать вином онлайн. Оказания таких услуг от почты никто не ожидал, тем не менее, эксперимент с 1 января 2022 года может начаться в трех пилотных регионах: Москве. Подмосковье и Мордовии, дело за одобрением законопроекта новым составом Госдумы.