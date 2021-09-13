13 Сентября 2021
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале вынесли приговор водителю за ДТП, в котором погибла семья с ребенком

В Аше водителя, по вине которого в ДТП погибла семья с ребенком, приговорили к 3 годам в колонии-поселении. Мужчина признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

ДТП произошло 31 января прошлого года. Водитель КИА SORENTO двигался по М-5 в направлении к Уфе со скоростью около 90 км/ч. Во время обгона он проявил преступную неосторожность, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ 21074.

В результате ДТП 28-летний водитель ВАЗ от полученных травм скончался на месте происшествия, его пассажиры - 33-летняя женщина скончалась при доставлении в больницу, 8-летняя девочка скончалась в больнице спустя 5 дней.

По решению суда подсудимый должен выплатить свыше 1,5 млн рублей компенсации морального и материального вреда.

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Теги: ДТП, суд, приговор, колония,



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