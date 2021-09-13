Бывший зампред банка "Кольцо Урала" получил условный срок по делу о взятке

13 Сентября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

К 100-летию Станислава Лема

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область Уральский ФО
Олег Коноплев, суд (2020) | Фото: vk.com/lensudekb

Бывший зампред банка "Кольцо Урала" получил условный срок по делу о взятке

В Екатеринбурге осужден бывший зампред банка "Кольцо Урала" Олег Коноплев. Его признали виновным в даче взятки и назначили условный срок.
Читайте также:

Напомним, Коноплев является фигурантом дела экс-главы УМВД по Екатеринбургу, генерал-майора полиции Игоря Трифонова: по версии следствия, он передал взятку высокопоставленному силовику. Бывшего банкира задержали в сентябре прошлого года, тогда же он был отправлен под арест.

Сегодня, 13 сентября, Ленинский районный суд уральской столицы вынес Олегу Коноплеву свой приговор. Он был признан виновным в даче взятки в особо крупном размере. Экс-банкиру назначено пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года.

Напомним, что расследование дела Игоря Трифонова в настоящий момент завершено. Сейчас экс-глава УМВД Екатеринбурга знакомится с материалами, которых насчитывается более 40 томов.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Коноплев, взятка, суд, приговор



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.09.2021 09:30 Мск Расследование дела бывшего начальника полиции Екатеринбурга завершено
Ранее 21.01.2021 13:05 Мск В банке "Кольцо Урала" опровергли обыски по "делу Трифонова"
Ранее 19.01.2021 20:08 Мск У топ-менеджера уральской корпорации прошли обыски по делу экс-начальника УМВД
Ранее 23.11.2020 14:06 Мск Дело экс-главы УМВД Екатеринбурга Трифонова вернули обратно в Мещанский суд
Ранее 12.11.2020 15:30 Мск Бывший глава УМВД Екатеринбурга был готов заплатить 10 млн, чтобы выйти из-под ареста
Ранее 28.09.2020 16:33 Мск Экс-глава УМВД по Екатеринбургу взят судом под арест до 17 ноября
Ранее 24.09.2020 19:09 Мск Фигурантам "дела Трифонова" предъявлено обвинение во взяточничестве
Ранее 24.09.2020 15:45 Мск Екатеринбургский суд арестовал экс-банкира, задержанного по "делу Трифонова"
Ранее 23.09.2020 18:27 Мск По делу бывшего главы УМВД Екатеринбурга задержан крупный банкир
Ранее 22.09.2020 19:33 Мск Екатеринбургский банк отрицает причастность к "делу Трифонова"
Ранее 21.09.2020 07:55 Мск В Москве арестован бывший глава УМВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети