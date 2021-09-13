Бывший зампред банка "Кольцо Урала" получил условный срок по делу о взятке

В Екатеринбурге осужден бывший зампред банка "Кольцо Урала" Олег Коноплев. Его признали виновным в даче взятки и назначили условный срок.

Напомним, Коноплев является фигурантом дела экс-главы УМВД по Екатеринбургу, генерал-майора полиции Игоря Трифонова: по версии следствия, он передал взятку высокопоставленному силовику. Бывшего банкира задержали в сентябре прошлого года, тогда же он был отправлен под арест.

Сегодня, 13 сентября, Ленинский районный суд уральской столицы вынес Олегу Коноплеву свой приговор. Он был признан виновным в даче взятки в особо крупном размере. Экс-банкиру назначено пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года.

Напомним, что расследование дела Игоря Трифонова в настоящий момент завершено. Сейчас экс-глава УМВД Екатеринбурга знакомится с материалами, которых насчитывается более 40 томов.