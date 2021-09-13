В пяти регионах РФ протестируют новую систему оплаты труда педагогов

В пяти российских регионах в рамках эксперимента планируется ввести новый порядок оплаты труда педагогов. Об этом говорится в проекте постановления, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Тестирование планируется в Белгородской, Нижегородской, Сахалинской и Ярославской областях, а также в Мордовии. Пилотный проект стартует в мае 2022 года, он рассчитан на один год.

Правительство РФ установит порядок определения должностных окладов и составит перечни дополнительных выплат с размерами и условиями их назначения.

Напомним, в августе президент России Владимир Путин призвал начать модернизацию действующей системы оплаты труда учителей, "работать над ростом престижа учительского труда в обществе".

В январе 2020 года министр просвещения РФ Ольга Васильева пообещала, что система оплаты для учителей изменится и станет более справедливой. Отметим, в разных регионах и разных учебных заведениях учителя за одну и ту же работу получают зарплату, которая отличается в несколько раз.

В декабре 2020 года после ежегодной пресс-конференции президента премьер-министр Михаил Мишустин отдал распоряжение четырем министрам подготовить предложения по совершенствованию системы оплаты труда педагогов.