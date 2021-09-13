Москве не хватает порядка 200 тыс. строителей-мигрантов - мэрия

Москва продолжает ощущать дефицит строителей-мигрантов. Сейчас столице не хватает порядка 200 тыс. иностранных рабочих. В мэрии надеются, что в ближайшее время их въезд в страну будет разрешен, заявил в интервью "Известиям" вице-мэр города Владимир Ефимов.

По словам чиновника, застройщики буквально гоняются за рабочими, перекупают их друг у друга, поднимая зарплаты. Соответственно, увеличивается и стоимость жилья и другой недвижимости.

Ефимов отмечает, что несколько лет до 2020 года цены в Москве на жилье почти не росли. "На фоне пандемии стоимость жилья увеличилась, фактически догнав инфляцию за предыдущие годы", — заметил он, добавив, что теперь рост цен не может не остановиться.