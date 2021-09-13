В Коркино отремонтировали детский сад за 228 млн рублей

В Коркино завершён капитальный ремонт детского сада №1. Готовность объекта к открытию проверил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Главу региона сопровождали глава Коркинского муниципального района Наталья Лощинина и президент Русской медной компании Всеволод Левин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

Это уже второй детсад, который в Коркино отремонтировала РМК.

Здания детского сада №1 были построены в 50-х годах прошлого века, а с 2016 года признаны аварийными и пустовали. Чтобы сохранить важный для города объект, РМК обновила и утеплила кровлю, полы и перекрытия, установила современные стеклопакеты и двери, заменила все инженерные сети и коммуникации. Сад оборудован тревожной кнопкой, системой видеонаблюдения и видеодомофонами. На прилегающей территории построены современные игровые и развивающие зоны и площадка для изучения правил дорожного движения. В ближайшее время обновлённое учреждение примет 80 детей. Для них уже закуплены новая мебель, игрушки, книги и методические пособия. На эти цели было выделено 228 млн рублей.

Это уже пятый детский сад, который Русская медная компания капитально отремонтировала на территориях присутствия в Челябинской области. В 2021 году после капремонта открылся детский сад №1 в Карабаше, там же ранее РМК обновила детсады №11 и №9. В 2017 году РМК отремонтировала детский сад №32 в Коркино.

"Ремонт детского сада №1 по улице Панарина – это пример партнёрства государства и частного бизнеса – Русской медной компании, большое спасибо РМК за это. Такой капитальный ремонт - действительно большое дело, особенно, учитывая, в каком состоянии были здания до него. Объект планировали сносить, а сейчас это современное учреждение, один из лучших детских садов, которые я видел. В целом в городе видна положительная динамика, и уже понятно, что Коркино начинает развиваться более активно", - отметил Алексей Текслер.

В ходе рабочей поездки в Коркинский район Алексей Текслер посетил лыжную базу "Берёзка", реконструкцию которой также финансирует РМК. После завершения работ к началу лыжного сезона 2021 года база станет основным круглогодичным спортивным лыжным центром всего Коркинского района и близлежащих муниципальных образований. РМК уже построила новый тёплый корпус с раздевалками, душевыми и комнатами для спортинвентаря. Рядом с новым зданием установлены детские и спортивные площадки. На территории "Берёзки" появится новая учебная лыжероллерная трасса, уличные тренажёры, полоса препятствий, а также искусственный пруд в форме сердца для пляжного отдыха коркинцев. А арсенал спортивного оборудования пополнится 550 парами лыж от ведущих мировых производителей, велосипедами и роликовыми коньками. Общий бюджет реконструкции лыжной базы — 220 млн рублей.

Русская медная компания ежегодно реализует социальные проекты на территории Коркинского муниципального района. Они направлены на поддержку спорта и развитие здорового образа жизни, а также на сохранение и модернизацию социально значимых объектов города.

"Развитие территорий присутствия компании, помощь в решении актуальных проблем местного населения – ключевые задачи программ корпоративной социальной ответственности РМК. Мы активно сотрудничаем с Коркинским районом с 2017-го года. На развитие социальной инфраструктуры района мы направили уже более 760 миллионов рублей. Основные направления инвестиций — это ремонт и строительство социально значимых объектов, благоустройство, поддержка бюджетной сферы и развитие массового спорта", - подчеркнул президент РМК Всеволод Левин.

В 2021 году АО "Томинский ГОК" (входит в Группу РМК) профинансировал строительство двух многофункциональных детских площадок в деревнях Шумаки и Дубровка Коркинского района. В 2020 году благодаря компании в Коркино появился самый крупный на Южном Урале детский спортивный комплекс на площади 1300 квадратных метров, а также открытый хоккейный корт. В 2018 году РМК открыла в Коркино современный физкультурно-оздоровительный комплекс.