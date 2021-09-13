Опубликовано видео осмотра места крушения самолета L-410 под Иркутском

Следственный комитет РФ опубликовал видео с места жесткой посадки пассажирского самолета L-410 в Иркутской области.

Воздушное судно и его обломки осматривают специалисты ведомства.

В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что найден один черный ящик самолета.

Крушение L-410 авиакомпании "СиЛА" произошло 12 сентября вечером вблизи села Казачинское в Иркутской области. На борту самолета, летевшего из Иркутска в Казачинское, было 16 человек: 14 пассажиров и два члена экипажа. СКР возбудил уголовное дело.

Ранее оперштаб подтвердил гибель четырех человек: это командир воздушного судна, а также трое пассажиров – женщина и двое мужчин.

В больницу были доставлены 12 человек. Четверо — в тяжелом состоянии. Трое пострадавших, в том числе выживший пилот, перевезены санавиацией в Иркутск. 15 сентября в Иркутской области объявлен траур.