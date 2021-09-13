13 Сентября 2021
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Общество Москва
Вакцинация (2021) | Фото: пресс-служба медицинской фракции

В Москве хотя бы одним компонентом вакцины от COVID-19 привиты 5 млн человек - мэрия

В Москве хотя бы одним компонентом вакцины от коронавируса привито около 5 млн человек. Это порядка 50% от всех трудоспособных жителей столицы, передает ТАСС со ссылкой на вице-мэра города по социальной политике Анастасию Ракову. Она отметила, что у властей определенные опасения вызывает возрастная структура привитых.

"Из общего количества вакцинированных только 22% составляют люди старше 60 лет, и от общей категории у них привита только одна треть. Это очень мало", - полагает Ракова.

Напомним, месяц назад мэр столицы Сергей Собянин говорил о 4,5 млн привитых хотя бы одним компонентом.

Ряд экспертов (как, впрочем, и сам Собянин) не исключают, что уже в ближайший месяц Москва может столкнуться с новой волной эпидемии. Она может быть связана с возвращением людей из отпусков и началом учебного года.

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Теги: вакцинация, москва, анастасия ракова



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