Жительнице Нижнего Тагила дали семь лет за убийство экс-супруга в День святого Валентина

В Нижнем Тагиле вынесен приговор местной жительнице. Она из ревности убила бывшего супруга в День святого Валентина.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, 14 февраля этого года женщина со своим экс-супругом отмечали праздник, распивая спиртные напитки. Затем последний лег спать, а бывшая жена взяла его телефон и нашла там переписку с другой женщиной. Она тут же разбудила мужчину и, высказывая претензии на почве ревности, устроила скандал.

В ходе взаимных оскорблений женщина взяла металлическую щетку для чистки каминов и нанесла несколько ударов по голове потерпевшего. Увидев кровь на его лице, она прекратила избиение и ушла. На следующий день приехавший в гости сын вызвал "скорую". Пострадавший был госпитализирован в одну из городских больниц с тяжелой черепно-мозговой травмой, где затем скончался, не приходя в сознание.

Ленинский районный суд Нижнего Тагила назначил ревнивице семь лет лишения свободы. Отбывать срок она будет в колонии общего режима.