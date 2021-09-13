13 Сентября 2021
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Происшествия Свердловская область
наручники руки задержание (2019) | Фото:Pixabay

Жительнице Нижнего Тагила дали семь лет за убийство экс-супруга в День святого Валентина

В Нижнем Тагиле вынесен приговор местной жительнице. Она из ревности убила бывшего супруга в День святого Валентина.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, 14 февраля этого года женщина со своим экс-супругом отмечали праздник, распивая спиртные напитки. Затем последний лег спать, а бывшая жена взяла его телефон и нашла там переписку с другой женщиной. Она тут же разбудила мужчину и, высказывая претензии на почве ревности, устроила скандал.

В ходе взаимных оскорблений женщина взяла металлическую щетку для чистки каминов и нанесла несколько ударов по голове потерпевшего. Увидев кровь на его лице, она прекратила избиение и ушла. На следующий день приехавший в гости сын вызвал "скорую". Пострадавший был госпитализирован в одну из городских больниц с тяжелой черепно-мозговой травмой, где затем скончался, не приходя в сознание.

Ленинский районный суд Нижнего Тагила назначил ревнивице семь лет лишения свободы. Отбывать срок она будет в колонии общего режима.

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Теги: убийство, приговор, Нижний Тагил



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