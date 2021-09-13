В Прикамье сумма долгов за ЖКХ превысила три миллиарда рублей

Общая сумма коммунальных долгов жителей Пермского края превысила 3 млрд руб. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

Для взыскания задолженности приставы накладывают арест на имущество должников, ограничивают их в праве выезда за пределы РФ, выносят запреты на совершение сделок с движимым и недвижимым имуществом, производят удержания из заработной платы, обращают взыскания на денежные средства, находящиеся в банках.

Так, житель Нытвы погасил долг за ЖКХ в 115 тыс. руб. для того, чтобы продать автомобиль.

"Добровольно гражданин свои финансовые обязательства не исполнял, в связи с чем судебный пристав вынес постановление о запрете на совершение регистрационных действий с принадлежащим мужчине транспортным средством. Принятая мера стала препятствием для совершения сделки по продаже иномарки. Чтобы не потерять выгодного покупателя, должник полностью погасил всю сумму задолженности", - сообщили в ведомстве.

Всего с начала года у приставов находилось более 175 тыс. исполнительных производств о взыскании задолженности за услуги ЖКХ. По сравнению с прошлым годом их стало больше на 25%.

"Благодаря мерам принудительного исполнения окончено и прекращено более 65 тысяч исполнительных производств данной категории на общую сумму задолженности почти 1 млрд руб.", - говорится в сообщении УФССП.