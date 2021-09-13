Главарь "Аль-Каиды" появился на видео в годовщину терактов 11 сентября

Лидер террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в России) Айман аль-Завахири появился на видео в 20-ю годовщину терактов 11 сентября в США. Об этом сообщает американская компания SITE Intelligence Group, ведущая мониторинг информационной активности экстремистов.

Утверждается, что аз-Завахири на видеозаписи говорит выводе иностранных войск из Афганистана, но не упоминает о его захвате "Талибаном" (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Между тем, в конце 2020 года появилась информация о том, что аз-Завахири может быть мертв. Заявления лидера группировки не обязательно указывают на то, что запись была сделана недавно, отмечают СМИ. Соглашение о выходе американского военного контингента из Афганистана было подписано еще в феврале 2020 года.

Ранее бывший исполняющий обязанности главы ЦРУ Майкл Морелл заявил, что аз-Завахири находится в Афганистане, передает Regnum. По его словам, ему предоставляют убежище боевики "Талибана".

Отметим, что 20 лет назад именно после терактов 11 сентября США ввели войска в Афганистан. Приблизительно через месяц после террористических атак, США собрали и возглавили коалицию международных сил, целью которой стало свержение режима талибов в Афганистане, на территории которого базировалась "Аль-Каида".