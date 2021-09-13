13 Сентября 2021
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Урок на месте непостроенной школы в Красноярске. (2021) | Фото: 7 Канал Красноярск

Дети одного из красноярских районов сели за парты на пустыре, где им обещали построить школу

Жители красноярского микрорайона Мичуринский устроили "урок" на пустыре, где им обещали построить школу.

Дети и их родители приняли участие в фотосессии, изобразив урок: были парты, школьная форма, "учительница", глобус и учебники.

По данным "7 Канала Красноярск", застройщик еще несколько лет назад обещал построить здесь школу, но ее до сих пор нет. Родители младшеклассников надеются, что фото их детей за партами на пустыре увидят власти и отреагируют.

Урок на месте непостроенной школы в Красноярске.(2021)|Фото: 7 Канал Красноярск

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Теги: школа, долгострой, фотосессия, дети



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