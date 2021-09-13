13 Сентября 2021
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Происшествия Челябинская область
(2005) | Фото: Накануне.ru

В социальных учреждениях Челябинска начинается отопительный сезон

В Челябинске по заявкам включают отопление в социальных учреждениях. В настоящий момент к теплу подключено 13 детских садов. Об этом на аппаратном совещании в администрации города сообщил заместитель главы по городскому хозяйству Александр Астахов, передает корреспондент Накануне.RU .

В настоящий момент теплоснабжающие организации получили 35 паспортов готовности. Документы будут направлены в Уральское управление Ростехнадзора для прохождения проверки.

Напомним, в Каслинском районе в социальных учреждениях с 7 сентября начался отопительный сезон.

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Теги: отопление, тепло, администрация Челябинска,



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