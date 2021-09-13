В социальных учреждениях Челябинска начинается отопительный сезон

В Челябинске по заявкам включают отопление в социальных учреждениях. В настоящий момент к теплу подключено 13 детских садов. Об этом на аппаратном совещании в администрации города сообщил заместитель главы по городскому хозяйству Александр Астахов, передает корреспондент Накануне.RU .

В настоящий момент теплоснабжающие организации получили 35 паспортов готовности. Документы будут направлены в Уральское управление Ростехнадзора для прохождения проверки.

Напомним, в Каслинском районе в социальных учреждениях с 7 сентября начался отопительный сезон.