Спустя погода "Победа" возобновляет рейсы в Стамбул из Екатеринбурга

Начиная с 20 сентября, авиакомпания "Победа" возобновляет полеты по направлению "Екатеринбург-Стамбул-Екатеринбург". До этого почти полгода такие рейсы не выполнялись из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта Кольцово, регулярные рейсы будут осуществляться по понедельникам, средам, пятницам и субботам. Продолжительность полета на Boeing 737 вместимостью до 189 пассажиров составит около 5 часов. Вылет из аэропорта в 8.50, прибытие в Стамбул - в 11.40.

Напомним, что авиасообщение было закрыто в апреле текущего года. До "Победы" полеты в крупнейший город Турции из Екатеринбурга выполняла компания Turkish Airlines, однако с приходом новой авиакомпании на маршрут, общее число рейсов в турецкий город вырастет более чем вдвое — до семи в неделю, заявили в пресс-службе аэропорта.