13 Сентября 2021
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Река Чусовая (2021) | Фото: instagram.com/tagilskyspasatel

Многим регионам России уже к 2035 году может грозить дефицит пресной воды, - РАН

Уже к 2035 году нескольким регионам России может грозить дефицит пресной воды. Так считает научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.
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В начале сентября Минприроды опубликовал проект государственного доклада "О состоянии и об охране окружающей среды 2020". В нем, в частности, говорится, что в распоряжении России имеются 4,5 тыс. кубических километров возобновляемых запасов воды, что больше многолетнего значения на 8%. Но эксперты отмечают, что это еще ни о чем не говорит и проблемы с водой в России только нарастают.

В европейской части России находится около 20% воды, в то время как там сосредоточено около 80% населения и хозяйства. За Уралом же все наоборот. И в европейской части страны все далеко не благополучно. Так, Северная Двина и Печора становятся все более полноводными, а Дон мелеет. В 2020 году его сток был ниже нормы на 58%.

Как заявил "Парламентской газете" Данилов-Данильян, европейскую часть России к 2035 году неминуемо ждет тяжелое положение с водой, если ничего не предпринимать. Прежде всего это касается всех регионов Южного федерального округа, а также Курганской и Оренбургской области, где и сейчас дефицит воды. А если продолжится глобальное потепление, то ситуация еще больше усугубится: засухи станут более жестокими, а дожди - более опасными и приводящими к наводнениям, которые, однако, ничем не помогут для обеспечения водой.

Еще одна проблема - загрязнение рек. Чистой воды будет очень мало. Предприятия сбрасывают отходы в реки, а объективного учета практически нет. Эксперт утверждает, что в большинстве случаев приходится полагаться на расчетные данные, которые представляют сами компании. И от этого надо уходить. В 2018 году Госдума приняла закон, по которому предприятия 1-й категории, то есть оказывающие на природу самое вредное воздействие, должны установить на свои трубы автоматические счетчики, передающие информацию о сбросах напрямую в Росприроднадзор. Но профильные министерства так и не сформулировали конкретных требованиям к счетчикам, поэтому их почти не ставят.

Если не принимать срочных мер, то проблемы, подобные крымским, в скором времени могут начаться во многих регионах России, заключает Данилов-Данильян.

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Теги: вода, загрязнение



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