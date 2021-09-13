Даниил Медведев впервые в карьере стал победителем US Open

Россиянин Даниил Медведев впервые в карьере стал победителем US Open, обыграв в финале турнира первую ракетку мира Новака Джоковича.

Финальный матч продолжался 2 часа 15 минут и завершился победой Медведева (второй номер посева) со счетом 6:4, 6:4, 6:4.

За матч Медведев сделал 16 эйсов и совершил девять двойных ошибок. Джокович шесть раз подал навылет и сделал три двойных ошибки. У Медведева было четыре брейка, у Джоковича — один, передает РИА Новости.

Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии Большого шлема. В феврале 25-летний россиянин уступил Джоковичу в финале Открытого чемпионата Австралии.

Победа в Открытом чемпионате США позволила Медведеву подняться на второе место в рейтинге ATR. В последний раз чемпионом этого турнира россиянин становился 21 год назад – тогда победу удалось одержать Марату Сафину.