В Нижневартовске появился Сад благодарности медицинским работникам

В Нижневартовске по инициативе местного бизнес-сообщества появился Сад благодарности медицинским работникам. Более сотни деревьев были высажены вблизи доходного расположенного на улице Мира дома, где существенную часть жителей составляют сотрудники городских больниц и поликлиник, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Акция "Сады предпринимателей" проводится уже в пятый раз, и с каждым разом к ней подключаются все больше людей. За это время высадили более 600 различных деревьев. Хотим сказать врачам "спасибо", они по-прежнему находятся на страже нашего здоровья, продолжают спасать жизни", - рассказала организатор акции, предприниматель Гуля Маткова.

Саженцы были закуплены в питомнике Тюменской области. Всего высажено более 110 деревьев и кустарников: яблоня Недзвецкого, сирень венгерская, рябинник рябинолистный, калина гордовина и другие.

"Югра активно сотрудничает с питомниками в других регионах Российской Федерации, чтобы подготовить необходимое количество деревьев в сезон посадки. У нас тайга вокруг, земли лесного фонда. И у нас есть обязанность возместить каждое потерянное дерево. Мы с вами справились с этой задачей в отношении кедров. Теперь это правило действует для всех. Такого рода решения понуждают нас заниматься высадкой деревьев регулярно, чтобы не потерять ни одно лесное дерево, насаждение", - рассказала губернатор Югры Наталья Комарова.

Глава региона приняла активное участие в акции "Сады предпринимателей" и поддержала нижневартовское бизнес-сообщество. Наталья Комарова также отметила, что подобные мероприятия объединяют целые трудовые коллективы небольших и крупных компаний действовать в интересах экологии и благоустройства населенных пунктов.

"Сады предпринимателей" – отличная экологическая акция, которая проводится вот уже пять лет. Придуманная и организованная нижневартовскими предпринимателями, она получила поддержку. В ней с удовольствием принимают участие общественные организации и простые жители. Ведь, чем больше зелёных насаждений, тем красивее и уютнее становится в нашем любимом городе", - сказал спикер думы города Максим Клец.

Как отметил исполняющий обязанности главы города Дмитрий Кощенко, в создании Сада благодарности медицинским работникам приняли участие представители около 100 предприятий и организаций всех форм собственности и работающих в различных сферах деятельности.

"Администрация города поддерживает инициативу предпринимательского сообщества на всех этапах проведения акции. Мероприятия по высадке деревьев и кустарников получаются семейными – работают аниматоры с детьми, у участников есть возможность выпить горячий чай. В ближайшее время за саженцами деревьев будут следить сотрудники городского управления лесопаркового хозяйства", - добавил Дмитрий Кощенко.

За время проведения акции "Сады предпринимателей" в Нижневартовске были высажены Яблоневый сад, Сиреневая аллея, Калиновый сад и Сад благодарности, высадка которого была приурочена к празднованию 90-летия со дня образования Югры.