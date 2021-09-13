Разлив нефтепродуктов ликвидируют на протоке Оби в Новосибирской области

В Новосибирской области ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов вдоль береговой линии на частично обмелевшей протоке Оби. Площадь загрязнения составила около 100 кв. м

12 сентября от очевидца поступило сообщение, что на берегу о. Рыбачий в Колыванском районе обнаружено пятно, сообщает ГУ МЧС по региону.

Спасатели установили на данном участке боновые заграждения. Подчеркивается, что угрозы загрязнения реки нет. Радужные пятна на реке могли образоваться от баржи, которая находится на утилизации, уточнили в ведомстве.

На прошлой неделе, 10 сентября, в Красноярском крае обнаружили масляное пятно площадью 25 квадратных метров на реке Енисей в районе поселка Худоногово. Была проведена обработка места скопления нефтепродуктов сорбентом на общей площади 300 квадратных метров.

В тот же день в Астраханской области произошел разлив нефтепродуктов из-за частичного затопления судна "Колонок-111". Радужные пятна обнаружили на поверхности реки Бахтемир, пишет Regnum. Площадь загрязнения составила 315 квадратных метров. Выставлены боновые заграждения.