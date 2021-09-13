13 Сентября 2021
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Происшествия Москва
(2004) |

СМИ: В крови пенсионерки и ее внучки, "отравившихся" арбузом, нашли следы токсического вещества

В крови 61-летней москвички и ее внучки, "отравившихся" арбузом", нашли следы этиленгликоля – токсического вещества, используемого в производстве тормозной жидкости, антифриза, средства для мытья стекол, крема для обуви и т.д. При попадании в организм он может приводить к летальному исходу, сообщает "Пятый канал" со ссылкой на источник.

Напомним, на прошлой неделе жительницы дома на Совхозной улице в Москве – 38-летняя женщина, ее мать и 15-летняя дочь – попали в больницу. Позже бабушка и внучка скончались, мать девочки находится в реанимации. В то же время муж пострадавшей был здоров. Женщин и девочку объединял ужин – они ели арбуз, купленный в одном из магазинов сети "Магнит".

Под подозрение попал арбуз, следователи начали расследование, приехали в магазин, чтобы изъять документы на арбузы и исследовать партию продуктов. В то же время появились сообщения о госпитализации соседей погибших с признаками отравления. В СМИ появились сообщения о том, что следователи исследуют на токсины и водопроводную воду.

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Теги: отравление, этиленгликоль, погибшие, арбуз



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