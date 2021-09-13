В Нижневартовске уложенный на Ленина асфальт отправили на экспертизу в Омск

Ремонтная кампания, проводимая по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Нижневартовске, близится к завершению. Первыми объект готовятся сдать сотрудники компании "ПремьерДорСтрой", задействованные на обновлении улицы Ленина (в створе Индустриальной и Кузоваткина), сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Мы завершили работы по укладке верхнего, завершающего слоя асфальта. Для этого использовали современную щебеночно-мастичную асфальтобетонную смесь. Этот материал имеет специфические эксплуатационные показатели – долговечность слоя, пониженный уровень шума, устойчивость к образованию колеи и другие", - рассказал технический директор подрядной организации Артём Калиев.

Как поясняют эксперты, повышенное содержание щебня гарантирует больший коэффициент сцепления шин с полотном, более низкий уровень шума. В ЩМА основную структуру составляет крупный щебень, а мелкий служит только для образования мастики, заполняющей межкаменное пространство в щебёночном каркасе. Отсюда, объяснили дорожники, такая непривычная для этого асфальта структура.

Сегодня на отремонтированном участке, протяженность которого составляет 960 м, специалисты независимой лаборатории из Омска в присутствии представителей общественности Нижневартовска взяли пробы обновлённого дорожного полотна. Как отметил член Общественной палаты города Нижневартовска Арзу Исмаилов, видно, что слои асфальта уложены плотно. Оценили новое покрытие и в думе столицы Самотлора.

"Что касается депутатского корпуса, то в течение лета мы, конечно же, следили за процессом ремонта городских дорог. Сегодня наглядно увидели, как специалисты взяли пробы нового асфальтового покрытия для проведения лабораторных анализов. Сейчас мы визуально посмотрели вырезанные образцы или как их называют керны. Замечаний пока нет. Подождём официальных результатов. Они должны быть объективными, ведь исследования проведут в независимой омской лаборатории. А уже после состоится приёмка дороги. На сегодняшний день есть ещё недоделки, которые к назначенному сроку подрядчик должен устранить", - сказал вице-спикер гордумы Сергей Землянкин.

Улица Ленина является одной из главных транспортных артерий муниципалитета. Данный участок дороги (район от Индустриальной до Кузоваткина) наиболее загружен: в этом районе расположены транспортные предприятия, а также офисные и торговые центры, которые посещают не только горожане, но и жители ближайших населенных пунктов.

"Сейчас подрядчик все работы выполняет в ночное время, чтобы не мешать транспортному потоку. Здесь осталось завершить работу на съездах с дороги, уложить тактильную плитку, выполнить мероприятия по подъёму колодцев до уровня дороги, а также нанести дорожную разметку из термопластика. Если позволят погодные условия, то этот комплекс работ подрядчик завершит в течение ближайших двух недель. Участок дороги будет на гарантии четыре года", - рассказал исполняющий обязанности директора МБУ "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" Владимир Хвостанцев.

Добавим, что до конца сентября работы должны быть также завершены на двух других участках, ремонтируемых по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" – улицах Ханты-Мансийской и Интернациональной.