Осужденные нижнетагильской ИК-12 начнут производить изделия для "Уралвагонзавода"

Начиная с октября текущего года, осужденные нижнетагильской ИК-12 приступят к производству нового изделия - бортовой рамы железнодорожного полувагона, которая в будет выпускаться для "Уралвагонзавода". В настоящее время идет обучение осужденных.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, была проведена работа по подготовке и комплектации участка для выпуска нового изделия. Среди осужденных выбраны те, кто имеют соответствующие специальности, а их дополнительным образованием занимаются представители технических служб "Уралвагонзавода".

Согласно предоставленным чертежам силами производственных служб учреждения подготовлена техническая оснастка и изготовлены первые пробные изделия. В состав механической подготовки изделия входит зачистка отливки, проведение дефектоскопии, после выявления дефектов - устранение их методом ручной сварки и зачистки.

Напомним, что в конце августа "Уралвагонзавод" впервые представил свою новую разработку в линейке подвижного состава - увеличенный крытый вагон с раздвижными дверями. Техника была выставлена на Международном железнодорожном салоне пространства 1520 PRO//Движение.Экспо.