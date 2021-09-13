13 Сентября 2021
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Общество Свердловская область
новая производственная линия для Уралвагонзавода в нижнетагильской ИК-12 (2021) | Фото: 66.fsin.gov.ru

Осужденные нижнетагильской ИК-12 начнут производить изделия для "Уралвагонзавода"

Начиная с октября текущего года, осужденные нижнетагильской ИК-12 приступят к производству нового изделия - бортовой рамы железнодорожного полувагона, которая в будет выпускаться для "Уралвагонзавода". В настоящее время идет обучение осужденных.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, была проведена работа по подготовке и комплектации участка для выпуска нового изделия. Среди осужденных выбраны те, кто имеют соответствующие специальности, а их дополнительным образованием занимаются представители технических служб "Уралвагонзавода".

новая производственная линия для Уралвагонзавода в нижнетагильской ИК-12(2021)|Фото: 66.fsin.gov.ruновая производственная линия для Уралвагонзавода в нижнетагильской ИК-12(2021)|Фото: 66.fsin.gov.ru

Согласно предоставленным чертежам силами производственных служб учреждения подготовлена техническая оснастка и изготовлены первые пробные изделия. В состав механической подготовки изделия входит зачистка отливки, проведение дефектоскопии, после выявления дефектов - устранение их методом ручной сварки и зачистки.

Напомним, что в конце августа "Уралвагонзавод" впервые представил свою новую разработку в линейке подвижного состава - увеличенный крытый вагон с раздвижными дверями. Техника была выставлена на Международном железнодорожном салоне пространства 1520 PRO//Движение.Экспо.

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Теги: Уралвагонзавод, ИК-12, ГУФСИН, осужденные, производство



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