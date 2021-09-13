"Автомобилист" одержал третью выездную победу подряд в чемпионате КХЛ

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" одержал третью победу подряд в чемпионате КХЛ.

Накануне команда Билла Питерса обыграла в гостях подмосковный "Витязь" в серии буллитов. В основное время шайбы за "Автомобилист" забросили Райан Спунер, Максим Рассейкин и Георгий Белоусов. А в буллитах победу уральцам принес Станислав Бочаров.

Она стала третьей подряд для екатеринбургского клуба: до этого "Автомобилист" в гостях обыграл питерский СКА и минское "Динамо". Клуб набрал шесть очков в пяти встречах и поднялся на пятое место в Восточной конференции. Следующий матч хоккеисты Питерса проведут во вторник: соперником будет китайский "Куньлунь Ред Стар".

Напомним, что старт в чемпионате "Автомобилисту" не слишком удался: в двух домашних матчах команда пропустила 10 шайб и проиграла обе встречи.