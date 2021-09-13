Пилот, выживший при крушении самолета L-410: При наборе высоты мы зацепили сопку

Крушение пассажирского самолет L-410 в Иркутской области произошла после того, как пилот решил зайти на второй круг.

"Мы уходили на второй круг в связи с тем, что я понял, что автопилот ведет нас правее. При наборе высоты мы зацепили сопку. Пожара, слава Богу не случилось. Я потерял сознание", — сообщил выживший пилот Николай Махнутин.

Как пишет Mash, он считает, что во всем виноват сбой системы навигации.

Ранее оперштаб подтвердил гибель четырех человек: это командир воздушного судна, а также трое пассажиров – женщина и двое мужчин.

В больницу были доставлены 12 человек. Четверо — в тяжелом состоянии. Трое пострадавших, в том числе выживший пилот, будут перевезены санавиацией в Иркутск.

Как стало известно, среди пассажиров находились федеральный судья Ольга Семенова и помощник прокурора Казачинско-Ленского района Иркутской области Анастасия Слесарева. Обеих женщин достали живыми из-под обломков, пишет Regnum.

Крушение L-410 авиакомпании "СиЛА" произошло 12 сентября вечером вблизи села Казачинское в Иркутской области. На борту самолета, летевшего из Иркутска в Казачинское, было 16 человек: 14 пассажиров и два члена экипажа. СКР возбудил уголовное дело.

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