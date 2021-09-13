В Екатеринбурге вновь горела лодочная станция "Локомотив"

В Екатеринбурге вновь произошел пожар на лодочной станции "Локомотив". Возгорание на улице Гражданской случилось минувшей ночью.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о пожаре поступил в 00 часов 20 минут. На площади в 100 кв.м огнем были повреждены перегородки, перекрытия первого и второго этажа, а также хозяйственный инвентарь в здании лодочной станции.

В тушении были задействованы шесть единиц техники и 20 человек личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились около 2 часов ночи.

Причина пожара сейчас устанавливается.

Напомним, лодочная станция "Локомотив" уже горела осенью 2016 года. Тогда источник возгорания находился в домике, где хранилось снаряжение.