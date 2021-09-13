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Происшествия Свердловская область
лодочная станция &quot;Локомотив&quot; пожар Екатеринбург (2016) | Фото: служба спасения СОВА

В Екатеринбурге вновь горела лодочная станция "Локомотив"

В Екатеринбурге вновь произошел пожар на лодочной станции "Локомотив". Возгорание на улице Гражданской случилось минувшей ночью.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о пожаре поступил в 00 часов 20 минут. На площади в 100 кв.м огнем были повреждены перегородки, перекрытия первого и второго этажа, а также хозяйственный инвентарь в здании лодочной станции.

В тушении были задействованы шесть единиц техники и 20 человек личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились около 2 часов ночи.

Причина пожара сейчас устанавливается.

Напомним, лодочная станция "Локомотив" уже горела осенью 2016 года. Тогда источник возгорания находился в домике, где хранилось снаряжение.

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Теги: Локомотив, станция, пожар, МЧС



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.10.2016 09:03 Мск Лодочная станция "Локомотив" сгорела в Екатеринбурге


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