13 Сентября 2021
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Квитанции ЖКХ (2020) | Фото: Накануне.RU

СМИ: предложено увеличить число льготников по оплате ЖКУ

В Госдуме предложили увеличить число россиян, которые получают льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).

Согласно проекту закона, ожидается снижение максимальной доли расходов на оплату коммунальных услуг в доходе семьи — с 2023 года до 18% и с 2025 года до 15%. Сегодня в большинстве регионов предельная планка составляет 22%. Как ожидается, это даст совокупную экономию 25 млрд руб. для граждан за счет понижения процента порога оплаты услуг ЖКХ. Об этом сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.

После снижения планки льготы смогут получить еще более 1 млн семей. В настоящее время право на помощь имеют 3 млн семей, на что выделяется более 70 млрд руб. Как ожидается, соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму этой осенью, пишут "Известия".

Как сообщалось, в Госдуму РФ внесли законопроект об установлении нового федерального стандарта допустимой доли собственных расходов на оплату коммунальных услуг и жилплощади, который будет на 7% ниже действующего. Соответствующий документ находится в базе Госдумы.

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Теги: ЖКХ, тарифы, коммуналка



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Ранее 05.08.2021 19:51 Мск В Госдуму внесли законопроект о снижении расходов оплаты ЖКУ на 7%


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