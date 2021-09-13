СМИ: предложено увеличить число льготников по оплате ЖКУ

В Госдуме предложили увеличить число россиян, которые получают льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).

Согласно проекту закона, ожидается снижение максимальной доли расходов на оплату коммунальных услуг в доходе семьи — с 2023 года до 18% и с 2025 года до 15%. Сегодня в большинстве регионов предельная планка составляет 22%. Как ожидается, это даст совокупную экономию 25 млрд руб. для граждан за счет понижения процента порога оплаты услуг ЖКХ. Об этом сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.

После снижения планки льготы смогут получить еще более 1 млн семей. В настоящее время право на помощь имеют 3 млн семей, на что выделяется более 70 млрд руб. Как ожидается, соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму этой осенью, пишут "Известия".

Как сообщалось, в Госдуму РФ внесли законопроект об установлении нового федерального стандарта допустимой доли собственных расходов на оплату коммунальных услуг и жилплощади, который будет на 7% ниже действующего. Соответствующий документ находится в базе Госдумы.