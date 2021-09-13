Песков: Путин 13 сентября примет паралимпийцев в Кремле

Российский президент Владимир Путин 13 сентября встретится в Кремле с медалистами Паралимпийских игр в Токио.

"Подтверждаю", — сказал официальный представитель кремля Дмитрий Песков в ответ на вопрос, состоится ли такая встреча в Кремле 13 сентября, передает ТАСС.

11 сентября президент принял в Кремле победителей и призеров Олимпиады. Путин назвал "счетоводами" судей художественной гимнастики на Олимпиаде в Токио.

Российская сборная на Олимпиаде завоевала 36 золотых медалей, 33 серебряных и 49 бронзовых, заняв четвертое место в общем зачете.