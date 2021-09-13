Венедиктов сообщил о проверке анкет онлайн-избирателей

Около 100 тыс. заявлений избирателей дистанционного электронного голосования в настоящее время находятся на проверке.

Как заявил глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов, она будет продолжаться до 16 сентября. По его словам, заявки на электронное голосование подали 1,830 млн москвичей, акцептировано 1,717 млн заявок, сообщает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что жители Москвы массово получают отказ в доступе к электронному голосованию. Среди причин называлось то, что данные не были одинаково идентифицированы всеми государственными информационными системами.

Как сообщалось, несмотря на то, что выборы в Госдуму стартуют уже в ближайшую пятницу, в Центризбиркоме пока не готовы оценить как стопроцентную готовность к ним.

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