13 Сентября 2021
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Реанимация, скорая помощь, пожар, пострадавшие (2018) | Фото: В.Н. Горелых

В Сысерти нетрезвый водитель задавил пешехода

В Сысерти в автоаварии погибла 47-летняя женщина-пешеход.

Как сообщили Накануне.RU в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, авария произошла 12 сентября около 12:30 напротив дома № 2А по улице Герцена 2А. 38-летний водитель "Тойота Королла", выполняя обгон в запрещенном для этого месте столкнулся с автомобилем ГАЗ, после чего выехал на правую обочину и наехал на пешехода. В результате ДТП женщина скончалась во время транспортировки в больницу.

Инспекторы ГИБДД выяснили, что водитель был пьян. Мужчина пояснил автоинспекторам, что употребил спиртные напитки на работе.

Виновник аварии задержан, автомобиль помещен на специализированную стоянку. По факту ДТП проводится расследование, решается вопрос о заведении уголовного дела.

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Теги: ДТП, авария



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