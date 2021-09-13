13 Сентября 2021
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Елизавета Туктамышева (2019) | Фото:instagram.com/liza_tuktik

Фигуристка Туктамышева объяснила свои падения в Челябинске

Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева пообещала больше не допускать такого количества ошибок, как в произвольной программе на контрольных прокатах сборной в Челябинске.

"Тренировка была хорошая, думаю, многие подустали после вчерашнего, и я в том числе", - сообщила она.  

По ходу программы спортсменка не смогла чисто исполнить два тройных акселя, упала с тройного лутца, допустила ошибку на флипе, сообщает ТАСС.

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Теги: фигуристы, спорт



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