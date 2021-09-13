Фигуристка Туктамышева объяснила свои падения в Челябинске

Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева пообещала больше не допускать такого количества ошибок, как в произвольной программе на контрольных прокатах сборной в Челябинске.

"Тренировка была хорошая, думаю, многие подустали после вчерашнего, и я в том числе", - сообщила она.

По ходу программы спортсменка не смогла чисто исполнить два тройных акселя, упала с тройного лутца, допустила ошибку на флипе, сообщает ТАСС.