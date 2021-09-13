Массовое ДТП произошло в тоннеле в Сочи

Крупное дорожно-транспортное происшествие случилось 12 сентября в Сочи, где в тоннеле в Адлерском районе столкнулись пять автомобилей.

По предварительным данным, пострадали шесть человек. Их госпитализировали. ДТП случилось на 34-м км дороги Адлер - Красная Поляна, где столкнулись три легковушки и два грузовика.

Проезд в тоннеле пришлось закрыть. Был организован альтернативный объезд по дороге Адлер — "Альпика сервис", сообщает телеканал "360".

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